Нападающий «Фенербахче» Миши Бачуайи договорился с «Ноттингем Форест».

Переговоры «лесников» с турецким клубом стремительно прогрессируют – стороны вот-вот согласуют условия перехода бельгийского футболиста, сообщает журналист Санти Ауна. При этом сам 29-летний игрок уже достиг личной договорённости с «Ноттингем Форест».

Миши Бачуайи принадлежал лондонскому «Челси» с 2016 по 2022 год, пока не был продан в «Фенербахче» за 3,5 млн евро после ряда аренд в различные клубы. В Английской премьер-лиге форвард отыграл 77 матчей, забив 15 голов.

Трансферная стоимость Бачуайи оценивается экспертами Transfermarkt в 10 млн евро.