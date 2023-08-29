«Брайтон» в своих соцсетях официально представил новичка центра полузащиты – 19-летнего камерунского хавбека Карлоса Балеба.

Контракт с новичком «чайки» подписали на пять ближайших сезонов. А сделка, судя по данным Transfermarkt, обошлась участнику Лиги Европы в неплохую сумму в 27 млн евро.

Балеба перешёл в состав «Лилля» зимой 2022 года из камерунского «Брассери». В минувшем сезоне провёл за «бульдогов» 21 официальный матч во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Напомним, ранее этим летом центр поля «Брайтона» опустел из-за перехода Мойсеса Кайседо в лондонский «Челси».