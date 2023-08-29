«Челси» и «Бавария» продолжают переговоры по Чалоба, несмотря на разногласия по условиям сделки

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба всё ещё может оказаться в «Баварии».

Мюнхенский клуб рассчитывал арендовать 24-летнего игрока, но получил отказ от руководства «синих», которое рассматривает только полноценную продажу. По заявлениям журналиста Мэтта Лоу, стороны всё ещё надеются найти компромисс до закрытия трансферного окна. В настоящий момент переговоры продолжаются.

Трево Чалоба отыграл 63 матча за первую команду «Челси», отметившись четырьмя забитыми мячами. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость англичанина, чей контракт рассчитан до 2028 года, в 18 млн евро.