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«Челси» и «Бавария» продолжают переговоры по Чалоба, несмотря на разногласия по условиям сделки

29 Августа 2023 • 22:51 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
02.09 17:00

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба всё ещё может оказаться в «Баварии».

Мюнхенский клуб рассчитывал арендовать 24-летнего игрока, но получил отказ от руководства «синих», которое рассматривает только полноценную продажу. По заявлениям журналиста Мэтта Лоу, стороны всё ещё надеются найти компромисс до закрытия трансферного окна. В настоящий момент переговоры продолжаются.

Трево Чалоба отыграл 63 матча за первую команду «Челси», отметившись четырьмя забитыми мячами. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость англичанина, чей контракт рассчитан до 2028 года, в 18 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Трево Чалоба трансферы футбола - лето 2023
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