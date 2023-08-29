Нападающий «Барселоны» Ансу Фати близок к уходу из клуба.

Испанский футболист не проходит в стартовый состав «сине-гранатовых», поэтому намерен сменить команду для получения игровой практики, сообщает Mundo Deportivo. Агент Жорже Мендеш уже работает над поиском оптимального варианта аренды для 20-летнего форварда. В числе претендентов фигурируют дортмундская «Боруссия», «Тоттенхэм» и «Челси». Если переход состоится, «Барселона» сможет позволить себе арендовать Жоау Фелиша у мадридского «Атлетико».

В текущем сезоне Ансу Фати вышел на замену во всех трёх матчах команды Хави Эрнандеса, отыграв в сумме 47 минут.