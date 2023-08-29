Воспитанник «Бенфики», 26-летний левый вингер «Вулверхэмптона» Гонсалу Гуэдеш вновь продолжит карьеру в родном клубе. О возвращении игрока в Лиссабон в рамках годичной аренды сообщает пресс-служба «орлов».

Напомним, что Гуэдеш принадлежит «волкам» с прошлого лета, когда он перешёл в самый португальский клуб Англии из «Валенсии» за 32,6 млн евро. Однако вторую половину прошлого сезона он также провёл в аренде в «Бенфике». Всего за тот сезон он занёс себе в актив лишь два гола и один ассист в рамках АПЛ и чемпионата Португалии.