«Бавария» не готова удовлетворить запрос «Манчестер Юнайтед» по Мактоминаю

«Баварии» будет трудно оформить трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминая.

Мюнхенский клуб усиленно занимается поисками усиления в среднюю линию, и шотландский хавбек был обозначен в числе предпочтительных кандидатур. Как информирует TimesSport, «Манчестер Юнайтед» продаст Мактоминая только за 40-45 млн фунтов стерлингов (46-52 млн евро) – «Баварию» такой ценник не устраивает. При этом немецкий гранд пока не выбывает из борьбы за 26-летнего игрока.

Скотт Мактоминай провёл на поле лишь семь минут в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, дважды появившись на замену.