Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» не готова удовлетворить запрос «Манчестер Юнайтед» по Мактоминаю

29 Августа 2023 • 21:37 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
02.09 19:30

«Баварии» будет трудно оформить трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминая.

Мюнхенский клуб усиленно занимается поисками усиления в среднюю линию, и шотландский хавбек был обозначен в числе предпочтительных кандидатур. Как информирует TimesSport, «Манчестер Юнайтед» продаст Мактоминая только за 40-45 млн фунтов стерлингов (46-52 млн евро) – «Баварию» такой ценник не устраивает. При этом немецкий гранд пока не выбывает из борьбы за 26-летнего игрока.

Скотт Мактоминай провёл на поле лишь семь минут в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, дважды появившись на замену.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2023 Скотт Мактоминай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ М БАВАРИЯ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отпустит Фати в аренду – интерес проявляют топ-клубы АПЛ и Бундеслиги слухи
21:44 · Англия. Премьер-лига
Гуэдеш снова вернулся в родную «Бенфику» официально
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не готова удовлетворить запрос «Манчестер Юнайтед» по Мактоминаю
21:14 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ намерен арендовать Экитике у «ПСЖ»
21:06 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» почти утратил шансы на подписание Хёйбьерга
20:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился с Кукурельей
19:04 · Англия. Премьер-лига
​Названы сроки отсутствия Варана
17:38 · Англия. Кубок лиги
​Почеттино назвал свои цели в «Челси»
17:32 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» купил форварда из Серии А за 25 млн евро официально
17:31 · Англия. Премьер-лига
​Айуоби может перейти в клуб из Лондона
17:25 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» после Кейна может подписать ещё одного игрока «Тоттенхэма»
17:22 · Англия. Чемпионшип
Защитник «Саутгемптона» перебрался в чемпионат Катара официально
16:38 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» может подписать хавбека «Челси»
16:31 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино не знает новостей о Лукаку
16:15 · Англия. Премьер-лига
​Онана возвращается в сборную Камеруна после конфликта
Все новости
Рекомендуем