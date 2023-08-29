Клуб АПЛ намерен арендовать Экитике у «ПСЖ»

«Кристал Пэлас» нацелился на форварда «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике.

Гранд Лиги 1 готов отдать 21-летнего игрока в аренду, поскольку рулевой Луис Энрике не видит его в стартовом составе команды. Основным претендентом на Экитике считается франкфуртский «Айнтрахт», однако, как сообщает L'Equipe, конкуренцию немецкому клубу в последние дни трансферного окна намерен составить английский «Кристал Пэлас». Руководство лондонцев готово арендовать нападающего с возможностью выкупа, и сам француз, оценённый порталом Transfermarkt в 20 млн евро, одобряет такой вариант.

Уго Экитике принял участие лишь в одном из трёх матчей «ПСЖ» в стартовавшем сезоне, выйдя на замену в концовке поединка с «Лорьяном».