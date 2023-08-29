«Атлетико» почти утратил шансы на подписание Хёйбьерга

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг, судя по всему, не перейдёт в мадридский «Атлетико».

«Матрасники» с начала лета претендуют на датского игрока, но так и не смогли продвинуться в переговорах. По информации инсайдера Маттео Моретто, рассчитывать на переезд Хёйбьерга в Мадрид до закрытия трансферного окна вряд ли приходится: «Атлетико» очень далёк от заключения сделки, клуб так и не нашёл средства для осуществления перехода 28-летнего хавбека.

По слухам, интерес к Пьеру-Эмилю Хёйбьергу проявляет другой английский клуб – «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро.