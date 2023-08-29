«Манчестер Юнайтед» договорился с Кукурельей

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед».

Переговоры «красных дьяволов» с 25-летним игроком завершились успехом – стороны достигли принципиальной договорённости по условиям сотрудничества, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. По сведениям источника, с этого момента «Манчестер Юнайтед» сосредоточится исключительно на подписании Кукурельи, отказавшись от других кандидатур на левый край обороны. Руководство манкунианцев постарается в кратчайшие сроки согласовать сделку с «Челси».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен взять Марка Кукурелью в аренду, и лондонский клуб готов отпустить игрока.