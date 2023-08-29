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«Манчестер Юнайтед» договорился с Кукурельей

29 Августа 2023 • 20:58 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
02.09 17:00

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед».

Переговоры «красных дьяволов» с 25-летним игроком завершились успехом – стороны достигли принципиальной договорённости по условиям сотрудничества, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. По сведениям источника, с этого момента «Манчестер Юнайтед» сосредоточится исключительно на подписании Кукурельи, отказавшись от других кандидатур на левый край обороны. Руководство манкунианцев постарается в кратчайшие сроки согласовать сделку с «Челси».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен взять Марка Кукурелью в аренду, и лондонский клуб готов отпустить игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Марк Кукурелья трансферы футбола - лето 2023
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