​Названы сроки отсутствия Варана

На выходных «Манчестер Юнайтед» совершил камбэк в домашней игре Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», превратив 0:2 в 3:2. При этом «красные дьяволы» потеряли Рафаэля Варана – защитник получил травму и был заменён в перерыве.

Как сообщает Sky Sports, из-за полученного повреждения Варан может пропустить до шести недель.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан провёл 66 матчей. В них французский футболист записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Ближайший матч Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Арсенала» на выезде.