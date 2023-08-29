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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Названы сроки отсутствия Варана

29 Августа 2023 • 19:04 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
03.09 18:30

На выходных «Манчестер Юнайтед» совершил камбэк в домашней игре Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», превратив 0:2 в 3:2. При этом «красные дьяволы» потеряли Рафаэля Варана – защитник получил травму и был заменён в перерыве.

Как сообщает Sky Sports, из-за полученного повреждения Варан может пропустить до шести недель.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан провёл 66 матчей. В них французский футболист записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Ближайший матч Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Арсенала» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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