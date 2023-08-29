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«Эвертон» купил форварда из Серии А за 25 млн евро официально

29 Августа 2023 • 17:32 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Эвертон
02.09 14:30

Ливерпульский «Эвертон» усилил свою линию нападения 25-летним нападающим «Удинезе» Бету Гомешем. О переходе португальца в английский клуб сообщает пресс-служба «ирисок».

По информации портала Transfermarkt, за новичка ливерпульцы заплатили «Удинезе» 25 млн евро. Однако известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что она превышает 30 млн. Контракт с игроком подписан на четыре ближайших сезона. 

В текущем сезоне у Гомеша уже есть гол и ассист в двух официальных матчах за «Удинезе». В сезоне прошлом за свой клуб он оформил 10 голов и два ассиста во всех турнирах.

«Эвертон» после трёх прошедших туров АПЛ занимает последнее место в турнирной таблице. Клуб проиграл все три матча и имеет ноль в графе набранных очков.

 

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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД ЭВЕРТОН
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