Ливерпульский «Эвертон» усилил свою линию нападения 25-летним нападающим «Удинезе» Бету Гомешем. О переходе португальца в английский клуб сообщает пресс-служба «ирисок».

По информации портала Transfermarkt, за новичка ливерпульцы заплатили «Удинезе» 25 млн евро. Однако известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что она превышает 30 млн. Контракт с игроком подписан на четыре ближайших сезона.

В текущем сезоне у Гомеша уже есть гол и ассист в двух официальных матчах за «Удинезе». В сезоне прошлом за свой клуб он оформил 10 голов и два ассиста во всех турнирах.

«Эвертон» после трёх прошедших туров АПЛ занимает последнее место в турнирной таблице. Клуб проиграл все три матча и имеет ноль в графе набранных очков.