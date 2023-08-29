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​Айуоби может перейти в клуб из Лондона

29 Августа 2023 • 17:31 Комментировать

Атакующий полузащитник Алекс Айуоби в ближайшие дни может сменить «Эвертон» на «Фулхэм». Как сообщает talkSPORT, переговоры «дачников» по нигерийскому футболисту находятся в продвинутой стадии.

Стоит сказать, что Айуоби ранее уже выступал в Лондоне – за «Арсенал». Нигериец является воспитанником «канониров».

За «Эвертон» Алекс Айуоби играет уже четыре года. За это время футболист провёл 140 официальных матчей, в которых записал на свой счёт девять голов и 16 результативных передач на партнёров. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Эвертон Алекс Айуоби трансферы футбола - лето 2023
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