​«Бавария» после Кейна может подписать ещё одного игрока «Тоттенхэма»

«Бавария» до закрытия летнего трансферного окна может подписать ещё одного футболиста «Тоттенхэма». Как сообщает немецкий Sky, в последние дни мюнхенцам предлагали осуществить трансфер Эрика Дайера. «Бавария» обсуждает такой вариант, учитывая тот факт, что 29-летний англичанин способен играть как в центре обороны, так и в опорной зоне.

Действующий контракт Дайера с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Стоит напомнить, что летом «Бавария» уже вела дела с «Тоттенхэмом», провернув трансфер Гарри Кейна.