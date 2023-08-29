​«Бавария» может подписать хавбека «Челси»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер находится в сфере интересов «Баварии». Как сообщает talkSPORT, мюнхенцы направили в лондонский клуб запрос по 23-летнему футболисту. Сделка может быть оформлена в последние дни летнего трансферного окна в Европе.

Конор Галлахер является воспитанником академии «Челси». За первую команду «пенсионеров» полузащитник провёл 48 официальных матчей, в которых забил три гола и отдал один результативный пас на партнёра.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Галлахера в 32 миллиона евро.