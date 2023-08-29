​Почеттино не знает новостей о Лукаку

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино в ходе пресс-конференции получил вопрос о возможном уходе игроков, в частности Ромелу Лукаку.

«Я не участвую в таких ситуациях. Я сосредоточен на команде, на тех футболистах, которые у меня есть. На данный момент ничего не изменилось. Никто не говорил мне, что вопрос [с Лукаку] закрыт. Наверняка клуб сообщит, когда что-то будет оформлено», - сказал Почеттино журналистам.

Ранее в прессе сообщалось, что «Челси» согласовал с «Ромой» переход 30-летнего Ромелу Лукаку на правах аренды.

Трансферное окно в европейских топ-лигах закрывается 1 сентября.