​Онана возвращается в сборную Камеруна после конфликта

По ходу чемпионата мира – 2022 вратарь Андре Онана покинул расположение сборной Камеруна из-за конфликта с главным тренером команды Ригобертом Сонгом. Теперь Онана возвращается в национальную команду – он попал в список футболистов, которые были вызваны на сентябрьский сбор.

Отметим, что рулевым камерунской национальной команды остаётся Ригоберт Сонг. Очевидно, конфликт был улажен.

Добавим, что в летнее трансферное окно Андре Онана сменил клубную прописку, перебравшись из «Интера» в «Манчестер Юнайтед». В трёх матчах Премьер-лиги Англии камерунец пропустил четыре гола.