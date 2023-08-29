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Постекоглу рад сохранению Ло Чельсо в «Тоттенхэме»

29 Августа 2023 • 15:35 Комментировать
Бёрнли
...
Тоттенхэм
02.09 17:00

Похоже, полузащитник Джовани Ло Чельсо не покинет «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, рулевой лондонской команды Анге Постекоглу рад сохранению 27-летнего аргентинца в составе.

Стоит сказать, что на протяжении полутора лет Ло Чельсо выступал за «Вильярреал» на правах аренды. Что касается «Тоттенхэма», то аргентинец провёл за команду 85 официальных матчей, в которых забил восемь голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.

Ближайший матч Премьер-лиги «Тоттенхэм» проведёт в субботу, 2 сентября, - против «Бёрнли» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Джовани Ло Чельсо
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