Почеттино: «Стерлинг заслужил всю похвалу, которую получил в свой адрес»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал выступления Рахима Стерлинга на старте сезона. В третьем туре Премьер-лиги англичанин отметился дублем и ассистом в матче против «Лутона».

«Стерлинг заслужил всю похвалу, которую получил в свой адрес за последнее время. Мы строим платформу для игроков, чтобы они могли чувствовать себя как можно комфортней», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Стерлинг проводит второй сезон за «Челси». Прошлым летом Рахим перебрался на «Стэмфорд Бридж» из «Манчестер Сити». В первый же сезон после ухода англичанина «горожане» выиграли требл.