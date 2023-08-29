Почеттино: «Кукурелья может уйти? Не могу комментировать слухи»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отказался комментировать слухи о возможном уходе левого защитника Марка Кукурельи, которого в последнее время связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед».

«Кукурелья может уйти? Не могу комментировать слухи. Пока ничего не изменилось, он доступен на ближайший матч Кубка лиги. Клуб ничего мне не говори по поводу сложившейся ситуации», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» хотел бы арендовать Кукурелью на замену Люку Шоу, который выбыл из строя до ноября. «Челси» не против отпустить Марка, если «красные дьяволы» заплатят солидную сумму компенсации и покроют зарплату игрока.