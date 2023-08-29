​Ленгле может продолжить карьеру в АПЛ

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, возможность подписания 28-летнего француза в последние дни летнего трансферного окна рассматривает «Астон Вилла».

Стоит сказать, что Ленгле не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави. В каталонском клубе ожидают ухода защитника до закрытия окна.

Клеман Ленгле уже выступал в Англии – прошлый сезон он провёл в «Тоттенхэме» на правах аренды. Авторитетный портал transfermarkt оценивает француза в 10 миллионов евро.