Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ленгле может продолжить карьеру в АПЛ

29 Августа 2023 • 14:57 Комментировать

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, возможность подписания 28-летнего француза в последние дни летнего трансферного окна рассматривает «Астон Вилла».

Стоит сказать, что Ленгле не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави. В каталонском клубе ожидают ухода защитника до закрытия окна.

Клеман Ленгле уже выступал в Англии – прошлый сезон он провёл в «Тоттенхэме» на правах аренды. Авторитетный портал transfermarkt оценивает француза в 10 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Астон Вилла Клеман Ленгле трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
15:05 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Кукурелья может уйти? Не могу комментировать слухи»
14:57 · Англия. Премьер-лига
​Ленгле может продолжить карьеру в АПЛ
14:39 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» окончательно вышел из гонки за Магуайром
14:29 · Англия. Премьер-лига
​«Ренн» предложил 9 млн евро за игрока из АПЛ – им интересовался «Спартак»
13:54 · Англия. Премьер-лига
​Лингард может подписать контракт с лондонским клубом
13:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать чемпиона мира на замену Шоу
13:46 · Англия. Премьер-лига
​Хавбек «Манчестер Сити» Родри: «Теперь я могу больше идти в атаку»
13:41 · Англия. Премьер-лига
​Тухель хочет видеть в «Баварии» полузащитника «Манчестер Юнайтед»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта вошёл в список владельцев «Хэштег Юнайтед» - клуба, основанного в ютубе
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» повесил ценник на Чалобу, которого хочет купить «Бавария»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Кастань перешёл из «Лестера» в лондонский клуб официально
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» вновь обратилась за Уокером
12:12 · Англия. Премьер-лига
Холдинг интересен двум испанским клубам
12:09 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поспорит с «Брентфордом» за Велингтона
11:10 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх остаётся главной целью «Ливерпуля» на усиление полузащиты
Все новости
Рекомендуем