«Вест Хэм» окончательно вышел из гонки за Магуайром

Лондонский «Вест Хэм» окончательно вышел из гонки за центральным защитником «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайром. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «молотобойцы» вернулись к кандидатуре англичанина, но не получили зелёный свет от манкунианцев.

Напомним, несколько недель назад «Вест Хэм» согласовал с «Манчестер Юнайтед» трансфер Магуайра за сумму в районе 35 миллионов евро. Тем не менее, сделка в итоге сорвалась.

Магуайр с большой долей вероятности задержится в «Манчестер Юнайтед» как минимум до зимнего трансферного окна. Гарри хочет доказать, что достоин выступать в стартовом составе команды.