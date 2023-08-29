​«Ренн» предложил 9 млн евро за игрока из АПЛ – им интересовался «Спартак»

«Ренн» хочет усилить оборонительную линию до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщает L’Equipe, клуб Лиги 1 сделал предложение по трансферу защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса. Французы предлагают за 27-летнего колумбийца 9 миллионов евро.

За «Тоттенхэм» Давинсон Санчес выступает уже шесть лет. За это время защитник провёл 206 официальных матчей, в которых записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра.

Стоит сказать, что серьёзный интерес к Санчесу ранее проявлял «Спартак». Впрочем, заполучить колумбийца московскому клубу так и не удалось.