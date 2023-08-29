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​Лингард может подписать контракт с лондонским клубом

29 Августа 2023 • 13:54 Комментировать
Лутон Таун
...
Вест Хэм
01.09 22:00

Атакующий полузащитник Джесси Лингард может подписать краткосрочный контракт с «Вест Хэмом». Как сообщает на своих страницах Evening Standard, в лондонском клубе в настоящий момент рассматривают такую возможность.

В последнее время 30-летний Лингард тренировался с «Вест Хэмом» после того, как он оказался свободным агентом в связи с истечением срока контракта с «Ноттингем Форест». По данным источника, Джесси смог произвести хорошее впечатление. Он уже выступал за «Вест Хэм» в 2021 году в аренде. 

Отметим, что Джесси Лингард является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Портал transfermarkt в настоящий момент оценивает игрока в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джесси Лингард
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ЛУТОН ТАУН ВЕСТ ХЭМ
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