«Манчестер Юнайтед» хочет подписать чемпиона мира на замену Шоу

30-летний фланговый защитник Николас Тальяфико, правами на которого владеет «Лион», может перебраться на Туманный Альбион. По сообщениям The Independent, в подписании чемпиона мира заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы уже вступили в переговоры.

«Красные дьяволы» рассматривают южноамериканца в качестве замены Люку Шоу, выбывшему из строя из-за повреждения. «МЮ» рассчитывает оформить аренду Тальяфико до конца сезона.

В новом сезоне чемпионата Франции Николас провел три встречи, в которых забил один гол и получил две желтые карточки. Трудовое соглашение аргентинца с «ткачами» рассчитано до конца июня 2025 года.