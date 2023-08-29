​Хавбек «Манчестер Сити» Родри: «Теперь я могу больше идти в атаку»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес сообщил, что в новом сезоне он сможет больше времени уделять атаке.

«Илкай [Гюндоган] и Кевин [де Брёйне] играли намного выше меня, поэтому мне нужно было прикрывать их. Теперь, когда в команде появился Матео [Ковачич], я могу больше идти в атаку. Он очень опытный и умный футболист, с ним легко взаимодействовать», - сказал Родри, чьи слова на своих страницах приводит Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» начал новый сезон Премьер-лиги с трёх побед. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 2 сентября, - против «Фулхэма» на своём поле.