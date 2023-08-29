​Тухель хочет видеть в «Баварии» полузащитника «Манчестер Юнайтед»

В последние дни трансферного лета «Бавария» может осуществить трансфер полузащитника Скотта Мактоминая. Как сообщает в социальных сетях журналист Тоби Альтшаффл, в настоящий момент мюнхенцы проверяют, как может быть реализован этот переход. Отмечается, что видеть 26-летнего шотландца в своей команде хочет рулевой «Баварии» Томас Тухель.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Скотта Мактоминая в 25 миллионов евро. Полузащитник является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За первую команду «красных дьяволов» он провёл 211 матчей, в которых забил 19 голов и отдал пять голевых передач.