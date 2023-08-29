Аспиликуэта вошёл в список владельцев «Хэштег Юнайтед» - клуба, основанного в ютубе

Испанский защитник Сесар Аспиликуэта, которого многие ждали в миланском «Интере», решил отправиться к себе домой и предпочел «Атлетико». Но, помимо этого, он уже думает о своем будущем - возможно, в качестве менеджера футбольного клуба. Аспиликуэта стал совладельцем английского клуба, о котором много говорят в последнее время - «Хэштег Юнайтед».

Клуб был основан в 2016 году ютуб-блоггером Спенсером Оуэном, и уже вышел в седьмой по силе дивизион английского футбола - за шесть лет команда трижды выходила наверх, так что с такой динамикой вскоре можно будет ждать ее и где-нибудь поближе к АПЛ.