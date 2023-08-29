«Челси» повесил ценник на Чалобу, которого хочет купить «Бавария»

Лондонский «Челси» определился с суммой отступных за трансфер защитника Трево Чалобы. Согласно данным Evening Standard, руководство «пенсионеров» хочет выручить с продажи игрока 50 миллионов фунтов.

Главным претендентом на футболиста считается мюнхенская «Бавария». Ранее немецкий гранд сделал предложение по трансферу 24-летнего игрока, но получил отказ.

Чалоба провел 25 матчей в минувшем сезоне чемпионата Англии, в которых получил четыре желтые карточки. Трево связан контрактными обязательствами с лондонским клубом до конца июня 2028 года. Рыночная стоимость защитника составляет 18 миллионов евро.