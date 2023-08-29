Бельгийский защитник Тимоти Кастань перебрался из «Лестера» в лондонский «Фулхэм», об этом рапортует пресс-служба клуба.

«Дачники» заключили с футболистом четырехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон. За новую команду он будет выступать под 21-м номером. Сумма сделки не афишируется, однако, согласно данным The Athletic, за трансфер Кастаня «Фулхэм» заплатит 15 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Кастань провел 37 поединков в Английской премьер-лиге, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.