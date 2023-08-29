«Бавария» вновь обратилась за Уокером

Мюнхенская «Бавария» на прошлой неделе вновь обратилась к «Манчестер Сити» в надежде возродить сделку по трансферу защитника Кайла Уокера. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «красной машине» сразу дали понять, что шансов на трансфер англичанина попросту нет.

Напомним, несколько недель назад «Бавария» была очень близка к трансферу Уокера. Когда «Манчестер Сити» предлагал игроку всего однолетний контракт, «Бавария» была готова дать более долгосрочное соглашение, что устраивало Кайла. В итоге «горожане» уравняли предложение, после чего Уокер принял решение остаться, несмотря на договорённость с тренером «Баварии» Томасом Тухелем.