Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» вновь обратилась за Уокером

29 Августа 2023 • 12:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
02.09 17:00

Мюнхенская «Бавария» на прошлой неделе вновь обратилась к «Манчестер Сити» в надежде возродить сделку по трансферу защитника Кайла Уокера. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «красной машине» сразу дали понять, что шансов на трансфер англичанина попросту нет.

Напомним, несколько недель назад «Бавария» была очень близка к трансферу Уокера. Когда «Манчестер Сити» предлагал игроку всего однолетний контракт, «Бавария» была готова дать более долгосрочное соглашение, что устраивало Кайла. В итоге «горожане» уравняли предложение, после чего Уокер принял решение остаться, несмотря на договорённость с тренером «Баварии» Томасом Тухелем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Кайл Уокер трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ФУЛХЭМ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
12:54 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта вошёл в список владельцев «Хэштег Юнайтед» - клуба, основанного в ютубе
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» повесил ценник на Чалобу, которого хочет купить «Бавария»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Кастань перешёл из «Лестера» в лондонский клуб официально
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» вновь обратилась за Уокером
12:12 · Англия. Премьер-лига
Холдинг интересен двум испанским клубам
12:09 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поспорит с «Брентфордом» за Велингтона
11:10 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх остаётся главной целью «Ливерпуля» на усиление полузащиты
10:05 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола может стать новым главным тренером сборной Англии
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не получала официальных запросов от «Челси» по поводу Рафиньи
09:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продать Смита-Роу в «Челси» 1
09:49 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, за счёт чего «Зениту» удалось обыграть «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА 15 лет назад
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» нацелился на защитника «Ливерпуля»
09:19 · Англия. Премьер-лига
Саттон: «Если Салах сейчас уйдёт, это будет пощёчина Клоппу»
09:11 · Англия. Премьер-лига
Индзаги рассказал, как относится к переходу Лукаку в «Рому»
08:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет усилиться полузащитником «Баварии»
Все новости
Рекомендуем