Холдинг интересен двум испанским клубам

Центральный защитник лондонского «Арсенала» в данный момент интересен двум клубам из чемпионата Испании. По информации от журналиста Фабрицио Романо, Холдинг привлекает внимание «Мальорки» и действующего победителя Лиги Европы в лице «Севильи».

Холдинга не устраивает отсутствие игровой практики в «Арсенале». Футболист понимает, что не входит в планы главного тренера Микеля Артеты, поэтому хочет покинуть команду в это трансферное окно.

Холдинг был куплен «Арсеналом» несколько лет назад у «Болтона». 27-летний англичанин дважды выигрывал Кубок Англии в составе «канониров».