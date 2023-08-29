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Холдинг интересен двум испанским клубам

29 Августа 2023 • 12:12 Комментировать
Мальорка
...
Атлетик Б
03.09 17:15

Центральный защитник лондонского «Арсенала» в данный момент интересен двум клубам из чемпионата Испании. По информации от журналиста Фабрицио Романо, Холдинг привлекает внимание «Мальорки» и действующего победителя Лиги Европы в лице «Севильи».

Холдинга не устраивает отсутствие игровой практики в «Арсенале». Футболист понимает, что не входит в планы главного тренера Микеля Артеты, поэтому хочет покинуть команду в это трансферное окно.

Холдинг был куплен «Арсеналом» несколько лет назад у «Болтона». 27-летний англичанин дважды выигрывал Кубок Англии в составе «канониров».

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Севилья Арсенал Лондон Роб Холдинг трансферы футбола - лето 2023
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МАЛЬОРКА АТЛЕТИК Б
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