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Гравенберх остаётся главной целью «Ливерпуля» на усиление полузащиты

29 Августа 2023 • 11:10 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
02.09 19:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» остаётся главной целью «Ливерпуля» на усиление средней линии. По информации от журналиста Николо Скиры, в трансфере нидерландского хавбека заинтересован лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Напомним, «Бавария» пока сомневается в целесообразности продажи Гравенберха, который в первом сезоне в Мюнхене не получил желаемого количества игровой практики. Молодой нидерландец сейчас готов перебраться в «Ливерпуль».

Источник сообщает, что в ближайшее время «Ливерпуль» сделает первое предложение по трансферу Гравенбреха. Клуб надеется найти компромисс с «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Райан Гравенберх трансферы футбола - лето 2023
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