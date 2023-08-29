«Ливерпулю» предложили 150 миллионов за Салаха

Руководство «Аль-Иттихада» сделало предложение «Ливерпулю» по трансферу звездного нападающего Мохамеда Салаха. По сообщениям в соцсетях инсайдера Экрема Конура, саудовский клуб предложил мерсисайдцам 150 миллионов евро за 31-летнего футболиста.

Ранее наставник «красных» Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» не планирует продавать Салаха этим летом. Контракт египтянина с мерсисайдцами рассчитан до середины 2025 года.

Цвета команды из Ливерпуля нападающий защищает с 2017 года. В новом сезоне Английской премьер-лиги Мохамед сыграл три поединка, записав себе в актив один забитый мяч и две результативные передачи.