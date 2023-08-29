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«Ливерпулю» предложили 150 миллионов за Салаха

29 Августа 2023 • 10:43 Комментировать (5)

Руководство «Аль-Иттихада» сделало предложение «Ливерпулю» по трансферу звездного нападающего Мохамеда Салаха. По сообщениям в соцсетях инсайдера Экрема Конура, саудовский клуб предложил мерсисайдцам 150 миллионов евро за 31-летнего футболиста.

Ранее наставник «красных» Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» не планирует продавать Салаха этим летом. Контракт египтянина с мерсисайдцами рассчитан до середины 2025 года.

Цвета команды из Ливерпуля нападающий защищает с 2017 года. В новом сезоне Английской премьер-лиги Мохамед сыграл три поединка, записав себе в актив один забитый мяч и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
29 Августа 2023 в 12:54
ай надыть атпускать.. хе..
andi
29 Августа 2023 в 12:50
Салаху уже 31 так что нужно продавать и взять пару игроков.
One Live
29 Августа 2023 в 12:10
Продавать надо и искать нового нападающего! Кто еще даст столько бабла за возрастного нападающего!?
Evgen 86
29 Августа 2023 в 12:15
Если он сам хочет то безусловно а вот если он особо не рвется то тут стоить подумать - напа такого уровня найти здесь и сейчас не так и легко. Если только на Мбаппе замахнуться)
One Live
29 Августа 2023 в 12:20
Ну вроде хочет сам, писали, что договоренность у него предварительная с шейхами есть. Если рвется дальше рвать жилы в каждом матче, то можно подумать, но это все равно уже уходящее) В серии А есть очень даже перспективные нападающие в Милане и Наполи...
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