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Гвардиола может стать новым главным тренером сборной Англии

29 Августа 2023 • 10:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
02.09 17:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может сменить Гарета Саутгейта на посту наставника сборной Англии. Об этом сообщает Bar Canaletes.

По информации источника, пока стороны не ведут переговоры и рассматривается лишь идея возможного сотрудничества. Отмечается, что у Гвардиолы непростые отношения с Испанией, поэтому работа с национальной командой Англии, большинство игроков которой ему хорошо известны по совместной работе в «Манчестер Сити», могла бы стать для тренера отличным вариантом.

Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. С тех пор испанский специалист успел пять раз выиграть чемпионат Англии, а также привести «горожан» к первой в истории клуба победе в Лиге чемпионов. Ранее Гвардиола работал в «Барселоне» и мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Хосеп Гвардиола Гарет Саутгейт
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