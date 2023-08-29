Гвардиола может стать новым главным тренером сборной Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может сменить Гарета Саутгейта на посту наставника сборной Англии. Об этом сообщает Bar Canaletes.

По информации источника, пока стороны не ведут переговоры и рассматривается лишь идея возможного сотрудничества. Отмечается, что у Гвардиолы непростые отношения с Испанией, поэтому работа с национальной командой Англии, большинство игроков которой ему хорошо известны по совместной работе в «Манчестер Сити», могла бы стать для тренера отличным вариантом.

Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. С тех пор испанский специалист успел пять раз выиграть чемпионат Англии, а также привести «горожан» к первой в истории клуба победе в Лиге чемпионов. Ранее Гвардиола работал в «Барселоне» и мюнхенской «Баварии».