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«Барселона» не получала официальных запросов от «Челси» по поводу Рафиньи

29 Августа 2023 • 09:58 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
02.09 17:00

Каталонская «Барселона» не получала никаких официальных запросов от лондонского «Челси» по поводу доступности вингера Рафиньи Диаса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, контакта между клубами не было.

Ранее сообщалось, что Рафинья является одним из вариантов для «Челси» на усиление атаки. Источник дал понять, что сейчас в шорт-листе «Челси» находится около 10 футболистов. Ходили слухи, что «пенсионеры» могут приобрести у «Арсенала» Эмила Смита-Роу, который недоволен количеством игровой практики на «Эмирейтс».

Напомним, прошлым летом «Челси» согласовал трансфер Рафиньи с «Лидсом», но бразилец отказал «пенсионерам» и решил перейти в «Барселону».

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