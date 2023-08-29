«Арсенал» готов продать Смита-Роу в «Челси»

Лондонский «Арсенал» готов продать своего воспитанника Эмила Смита-Роу в стан конкурентов. Недавно запрос по поводу доступности хавбека сделал «Челси», который ищет нового игрока в атаку. По информации от The Times, «канониры» готовы расстаться с полузащитником.

Напомним, Смит-Роу не получил ни одной игровой минуты в новом розыгрыше Английской премьер-лиги, хотя в турнире было сыграно уже три тура. В прошлом розыгрыше чемпионата Эмил появлялся на поле всего в 12 матчах.

23-летний Смит-Роу будет открыт к переходу в «Челси», так как хочет получать игровую практику. Пока неизвестно, какую сумму денег будет требовать за своего игрока «Арсенал».