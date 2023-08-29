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«Арсенал» готов продать Смита-Роу в «Челси»

29 Августа 2023 • 09:52 Комментировать (1)
Челси
...
Ноттингем Форест
02.09 17:00

Лондонский «Арсенал» готов продать своего воспитанника Эмила Смита-Роу в стан конкурентов. Недавно запрос по поводу доступности хавбека сделал «Челси», который ищет нового игрока в атаку. По информации от The Times, «канониры» готовы расстаться с полузащитником.

Напомним, Смит-Роу не получил ни одной игровой минуты в новом розыгрыше Английской премьер-лиги, хотя в турнире было сыграно уже три тура. В прошлом розыгрыше чемпионата Эмил появлялся на поле всего в 12 матчах.

23-летний Смит-Роу будет открыт к переходу в «Челси», так как хочет получать игровую практику. Пока неизвестно, какую сумму денег будет требовать за своего игрока «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Эмил Смит-Роу трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Zed2891
29 Августа 2023 в 10:17
Пошел в а йух этот Арсенал, от былого клуба осталась одна история, и дебилы конченые в руководстве. Продавать воспитанников, чтобы потом покупать позорный шлак из Челси. Все что нужно знать об этом клоунском клубе.
Клуб вечный донор, и сборище неликвида по завышенным ценам.
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