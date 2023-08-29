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«Аль-Иттихад» нацелился на защитника «Ливерпуля»

29 Августа 2023 • 09:49 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес может отправиться в чемпионат Саудовской Аравии, где в его услугах заинтересован «Аль-Иттихад». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Саудовскому клубу нравится универсальность Гомеса. Джо способен сыграть как в центре обороны, так и на фланге. При этом английская сторона не хочет расставаться с защитником в последние дни летнего трансферного окна, поскольку не успеет найти ему оптимальную замену.

26-летний игрок выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года. Трудовой договор Джо с «красными» истекает по окончании сезона-2026/2027. Трансферная стоимость защитника оценивается в 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Джо Гомес трансферы футбола - лето 2023
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