«Аль-Иттихад» нацелился на защитника «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес может отправиться в чемпионат Саудовской Аравии, где в его услугах заинтересован «Аль-Иттихад». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Саудовскому клубу нравится универсальность Гомеса. Джо способен сыграть как в центре обороны, так и на фланге. При этом английская сторона не хочет расставаться с защитником в последние дни летнего трансферного окна, поскольку не успеет найти ему оптимальную замену.

26-летний игрок выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года. Трудовой договор Джо с «красными» истекает по окончании сезона-2026/2027. Трансферная стоимость защитника оценивается в 22 миллиона евро.