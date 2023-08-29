Саттон: «Если Салах сейчас уйдёт, это будет пощёчина Клоппу»

Экс-нападающий лондонского «Челси» Крис Саттон высказал свое мнение насчет потенциального перехода египтянина Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттихад».

«Мохамед не может сейчас уйти из «Ливерпуля» ради Саудовской Аравии. До закрытия трансферного окна осталось всего несколько дней. Будет большой скандал, если сделка состоится. Если Салах сейчас уйдет, это будет пощечина Юргену Клоппу, который сделал из него игрока мирового уровня. Думаю, он в долгу перед тренером», - цитирует Саттона таблоид Daily Mail.

Египетский нападающий играет за «Ливерпуль» с 2015 года. Срок трудового договора между сторонами истекает летом 2025 года.