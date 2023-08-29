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Индзаги рассказал, как относится к переходу Лукаку в «Рому»

29 Августа 2023 • 09:11 Комментировать

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался относительно информации о переходе бельгийского нападающего «Челси» Ромелу Лукаку в столичную «Рому».

«Трансфер Ромелу в «Рому»? Это хорошая сделка для римлян и всего итальянского футбола. Лукаку – классный игрок. Злюсь ли я из-за этого трансфера? Нет, повторюсь, я рад за итальянский футбол», - передает слова специалиста инсайдер Дэниел Мари в своих социальных сетях.

Напомним, что Ромелу выступал за «Интер» на правах аренды в минувшем сезоне. 30-летний нападающий провел 25 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Симоне Индзаги Ромелу Лукаку
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