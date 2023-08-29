Индзаги рассказал, как относится к переходу Лукаку в «Рому»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался относительно информации о переходе бельгийского нападающего «Челси» Ромелу Лукаку в столичную «Рому».

«Трансфер Ромелу в «Рому»? Это хорошая сделка для римлян и всего итальянского футбола. Лукаку – классный игрок. Злюсь ли я из-за этого трансфера? Нет, повторюсь, я рад за итальянский футбол», - передает слова специалиста инсайдер Дэниел Мари в своих социальных сетях.

Напомним, что Ромелу выступал за «Интер» на правах аренды в минувшем сезоне. 30-летний нападающий провел 25 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и шесть результативных передач.