«Ливерпуль» хочет усилиться полузащитником «Баварии»

21-летний нидерландский полузащитник Райан Гравенберх, права на которого принадлежат мюнхенской «Баварии», попал в сферу интересов еще одного английского топ-клуба.

Как стало известно журналисту Флориану Плеттенбергу, в подписании игрока заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы намерены побороться за Гравенберха с «Манчестер Юнайтед». Сам Райан готов сменить клубную прописку, поскольку хочет получать больше игровой практики.

В минувшем сезоне нидерландец принял участие в 33 поединках, в которых записал на свой счет одну голевую передачу. Срок действующего контракта полузащитника с «Баварией» рассчитан до конца июня 2027 года.