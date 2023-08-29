Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» хочет усилиться полузащитником «Баварии»

29 Августа 2023 • 08:09 Комментировать

21-летний нидерландский полузащитник Райан Гравенберх, права на которого принадлежат мюнхенской «Баварии», попал в сферу интересов еще одного английского топ-клуба.

Как стало известно журналисту Флориану Плеттенбергу, в подписании игрока заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы намерены побороться за Гравенберха с «Манчестер Юнайтед». Сам Райан готов сменить клубную прописку, поскольку хочет получать больше игровой практики.

В минувшем сезоне нидерландец принял участие в 33 поединках, в которых записал на свой счет одну голевую передачу. Срок действующего контракта полузащитника с «Баварией» рассчитан до конца июня 2027 года.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Райан Гравенберх трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
10:05 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола может стать новым главным тренером сборной Англии
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не получала официальных запросов от «Челси» по поводу Рафиньи
09:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продать Смита-Роу в «Челси» 1
09:49 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, за счёт чего «Зениту» удалось обыграть «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА 15 лет назад
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» нацелился на защитника «Ливерпуля»
09:19 · Англия. Премьер-лига
Саттон: «Если Салах сейчас уйдёт, это будет пощёчина Клоппу»
09:11 · Англия. Премьер-лига
Индзаги рассказал, как относится к переходу Лукаку в «Рому»
08:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет усилиться полузащитником «Баварии»
07:52 · Англия. Премьер-лига
Магуйар может остаться в «Манчестер Юнайтед»
07:27 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» сделала предложение по игроку «Челси»
01:20 · Англия. Премьер-лига
«Счёт по заказу» - английский поклонник «Суиндона» заказал победу со счётом 6:0 - и получил её 1
28 Августа
22:00 · Англия. Премьер-лига
Известны новые детали аренды Лукаку «Ромой»
20:39 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» может перейти в «Баварию» - в игроке заинтересован Тухель слухи
20:21 · Англия. Премьер-лига
Ориги может перейти в клуб бывшего партнёра по сборной
20:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» неожиданно нацелился на хавбека «Тоттенхэма»
Все новости
Рекомендуем