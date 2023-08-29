Магуйар может остаться в «Манчестер Юнайтед»

Защитник Гарри Магуйар, которого часто критикуют за грубые ошибки в обороне, может задержаться в «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

По сведениям источника, тренерский штаб «красных дьяволов» планирует сохранить 30-летнего игрока в команде из-за травм других защитников. Ранее в прессе муссировалась информация о потенциальном переходе Магуайра в лондонский «Вест Хэм».

Гарри играет за манкунианский гранд с 2019 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения сезона-2024/2025. В нынешнем сезоне Магуайр не сыграл ни одного матча в рамках Английской премьер-лиги.