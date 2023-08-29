«Бавария» сделала предложение по игроку «Челси»

Представители мюнхенской «Баварии» вступили в переговоры с лондонским «Челси» о переходе защитника Трево Чалобы. По данным инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб сделал официальное предложение по трансферу 24-летнего исполнителя.

«Бавария» хотела арендовать игрока, однако получила отказ от «пенсионеров». Английская сторона заинтересована в полноценной продаже футболиста. Стороны продолжают вести переговоры.

Чалоба связан контрактом с «Челси» до середины 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость английского защитника в 18 миллионов евро.