«Счёт по заказу» - английский поклонник «Суиндона» заказал победу со счётом 6:0 - и получил её

Англичанин Крис Мэйси болеет за «Суиндон», и десять лет тому назад он решил оригинально поздравить своего отца с 50-летием - он поставил на то, что «Суиндон» выиграет со счетом 5:0. Удивительно, но все тогда случилось именно так - «Суиндон» забил пять голов «Крю». Сейчас, когда отцу исполнилось 60, Мэйси-младший решил повторить свой трюк. И что вы думаете - «Суиндон», обитающий в четвертом по силе дивизионе английского футбола, выиграл со счетом 5:0! А Крис поднял сумму в 200 раз больше той, которую поставил.

- Невероятно! Десять лет назад я поставил на 5:0, когда отцу исполнилось 50, и это сработало! А сейчас ему 60 - и это снова сработало! Фантастика! - радуется в социальных сетях счастливчик.

Но если вы подумали, что на этом все, то нет! Совсем нет! Хотите узнать, как сыграл «Суиндон» в 2003 году, когда папе Криса исполнилось 40 лет? Обыграл «Ноттс Каунти» со счетом 4:0! Не верите? Можете сами проверить статистику! А заодно сделать ставку на десять лет вперед. Проверено!