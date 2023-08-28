Известны новые детали аренды Лукаку «Ромой»

Инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях озвучил новые детали аренды Ромелу Лукаку «Ромой» у лондонского «Челси».

По информации источника, за аренду игрока до лета 2024 года римляне заплатят «синим» 5 млн евро. У итальянского гранда будет опция выкупа нападающего. А сам Лукаку в качестве зарплаты получит 7,5 млн.

Напомним, что ранее «Челси» хотел расстаться с бельгийцем на постоянной основе. Правда, предложить достойную сумму лондонцам за нападающего могли лишь богатые команды из Саудовской Аравии.

Прошлый сезон Лукаку провёл в составе миланского «Интера» и едва не выиграл Лигу чемпоинов.