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Защитник «Челси» может перейти в «Баварию» - в игроке заинтересован Тухель слухи

28 Августа 2023 • 20:39 Комментировать

«Бавария» заинтересована в покупке защитника лондонского «Челси» Трево Чалобы, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

По данным источника, в услугах футболиста заинтересован лично тренер мюнхенской команды Томас Тухель, при котором британец дебютировал за лондонский клуб. Также сообщается, что «Бавария» намерена выкупить игрока, а не взять его в аренду.

Контракт 24-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Чалоба не выходил на поле. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Томас Тухель Трево Чалоба трансферы футбола - лето 2023
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