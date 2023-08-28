«Бавария» заинтересована в покупке защитника лондонского «Челси» Трево Чалобы, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

По данным источника, в услугах футболиста заинтересован лично тренер мюнхенской команды Томас Тухель, при котором британец дебютировал за лондонский клуб. Также сообщается, что «Бавария» намерена выкупить игрока, а не взять его в аренду.

Контракт 24-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Чалоба не выходил на поле.