Ориги может перейти в клуб бывшего партнёра по сборной

Форвард «Милана» Дивок Ориги может продолжить свою карьеру в «Бёрнли» под руководством экс-защитника сборной Бельгии Венсана Компани. Инсайдом делится итальянский журналист Николо Скира.

По его информации, бельгийский форвард уже дал согласие о переходе в этот клуб. К тому же, возвращение на поля АПЛ является для игрока приоритетом, несмотря на интерес от клубов из Саудовской Аравии.

Кстати, Компани и Ориги являлись партнёрами по сборной Бельгии на протяжении пяти лет – с 2014 по 2019 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что ещё один клуб с низа турнирной таблицы Премьер-лиги может подписать Ориги – это вернувшийся в АПЛ, как и «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед».