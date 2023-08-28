«Манчестер Юнайтед» неожиданно нацелился на хавбека «Тоттенхэма»

Полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг в последние дни трансферного лета может сменить «Тоттенхэм» на «Манчестер Юнайтед». Как сообщает на своих страницах The Telegraph, «красные дьяволы» неожиданно нацелились на датского футболиста, желая сильнее укрепить центр поля.

Ранее 28-летнего Хёйбьерга слухи активно связывали с «Атлетико», но трансфер сорвался из-за неудачи с согласованием условий контракта.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Пьера-Эмиля Хёйбьерга в 45 миллионов евро. Действующий контракт игрока в северном Лондоне рассчитан до конца июня 2025 года.