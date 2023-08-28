Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Вылет Канселу в Барселону отменился

28 Августа 2023 • 19:58 Комментировать

Защитник Жоау Канселу в обозримом будущем может сменить «Манчестер Сити» на «Барселону». Как сообщает в социальных сетях журналист Херард Ромеро, агент Жорже Мендеш планировал вылет Канселу в Барселону на понедельник. Тем не менее, вылет 29-летнего португальца отменился. Дело в том, что каталонский клуб всё ещё ждёт инвестиций от немецкой компании. Без них провернуть трансфер нереально.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Канселу в 50 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона португальский защитник провёл в «Баварии». Сообщалось, что у Канселу возникли проблемы в отношениях с Хосепом Гвардиолой.

Оценить новость
- 22
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Августа
20:39 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» может перейти в «Баварию» - в игроке заинтересован Тухель слухи
20:21 · Англия. Премьер-лига
Ориги может перейти в клуб бывшего партнёра по сборной
20:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» неожиданно нацелился на хавбека «Тоттенхэма»
19:58 · Англия. Премьер-лига
​Вылет Канселу в Барселону отменился
19:31 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» и «Лестер» завершают переход Кастаня
18:14 · Англия. Премьер-лига
​Ло Чельсо не уйдёт из «Тоттенхэма» в аренду
17:58 · Англия. Премьер-лига
​Дисквалификацию ван Дейка могут продлить
17:49 · Англия. Премьер-лига
​«Фулхэм» ожидает, что Виллиан останется
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает между Рафиньей, Ферраном Торресом и Смит-Роу 1
16:21 · Англия. Премьер-лига
​«Аль-Иттихад» готов заплатить за Салаха 150 млн евро 3
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по игроку «Барселоны» 3
15:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» закрыла сделку по Канселу
15:09 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг рассказал Почеттино о том, что его не устраивало в «Челси» в прошлом сезоне
14:03 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Продавать Салаха нужно не менее, чем за 150 миллионов»
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Брентфорда»
Все новости
Рекомендуем