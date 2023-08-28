​Вылет Канселу в Барселону отменился

Защитник Жоау Канселу в обозримом будущем может сменить «Манчестер Сити» на «Барселону». Как сообщает в социальных сетях журналист Херард Ромеро, агент Жорже Мендеш планировал вылет Канселу в Барселону на понедельник. Тем не менее, вылет 29-летнего португальца отменился. Дело в том, что каталонский клуб всё ещё ждёт инвестиций от немецкой компании. Без них провернуть трансфер нереально.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Канселу в 50 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона португальский защитник провёл в «Баварии». Сообщалось, что у Канселу возникли проблемы в отношениях с Хосепом Гвардиолой.