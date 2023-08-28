«Фулхэм» и «Лестер» завершают переход Кастаня

Лондонский «Фулхэм» и «Лестер» завершают переход бельгийского защитника Тимоти Кастаня. Об этом в своих соцсетях вещает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сейчас бельгиец проходит для «дачников» медицинское обследование. Трансфер близится к своему финалу, все условия по контракту с футболистом согласованы. А новичок обойдётся лондонцам в 15 млн евро.

Напомним, что 27-летний Кастань в прошлом сезоне вылетел с «лисами» из АПЛ. К слову, за «Лестер» он выступает уже на протяжении трёх лет. Ранее воспитанник «Генка» выступал за рондой клуб и «Аталанту» в Серии А.