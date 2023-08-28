​Ло Чельсо не уйдёт из «Тоттенхэма» в аренду

Полузащитник Джовани Ло Чельсо не покинет «Тоттенхэм» на правах аренды. Лондонцы могут рассмотреть только предложение по полноценному трансферу аргентинского футболиста. Об этом на своих страницах рассказывает Relevo.

Отмечается, что окружение Ло Чельсо провело встречу с представителями «Тоттенхэма». Для футболиста сценарий, при котором он никуда не уйдёт, является вполне нормальным.

Стоит сказать, что в последние полтора года Джовани Ло Чельсо выступал в аренде за «Вильярреал».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ло Чельсо в 14 миллионов евро.